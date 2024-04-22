Украинский волонтер Тим Златкин вечером в понедельник, 22 апреля, сообщил, что на Авдеевском направлении в поселке Очеретино одна из бригад ВСУ оставила позиции без приказа. Это сообщение подтвердил член Общественной палаты России Владимир Рогов, заявив, что «что боевики ВСУ попросту – бежали».

На своей странице в соцсетях Златкин написал: «Сегодня в Очеретино очень тяжело. Говорят, одна бригада оставила без приказа позиции. После этого россияне немедленно зашли в населенный пункт. Сейчас продолжаются бои в центре силами другой бригады, которая должна была выйти на ротацию и возобновление. Это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно. Извините, что с такими новостями».

Слова украинца подтвердил, член Общественной палаты РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: «Очеретино наше! Русская Армия освободила от нацистской оккупации населенный пункт Очеретино, находящееся северо-западнее Авдеевки в ДНР. Наши воины докладывают, что освободили этот н.п. и поднимают русский флаг над зданием. Прорыв фланга и факт того, что боевики ВСУ оставили позиции, а попросту – бежали из Очеретино подтверждают даже украинские информационные помойки и немецкий русофоб Юлиан Рёпке. И как правильно отмечает Юра Подоляка: Пора Зеленскому и его инфопомойкам начинать объяснять стаду, почему Очеретино не имеет никакого стратегического значения для ВСУ. Еще на один шаг ближе к Победе!»

Следует отметить, что украинский юрист Ростислав Кравец ранее в понедельник, 22 апреля, заявил, что заявил, что более 100 тысяч военнослужащих самовольно покидали свои воинские части.

«Этим никто не занимается, поскольку военные суды на Украине ликвидированы, а военная служба правопорядка не имеет соответствующих полномочий», – сказал Кравец.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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