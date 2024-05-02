ВСУ задействовали резервы из-за тяжелой ситуации в Очеретино

Украинскому командованию пришлось перебросить резервы в район поселка Очеретино, расположенного севернее Авдеевки, чтобы попытаться удержать населенный пункт. Об этом сегодня сообщил спикер группировки «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, российским войскам удалось закрепиться в Очеретино, передает «Страна.ua». Часть села находится под контролем армии России. ВС РФ добились на этом участке «определенных тактических успехов», признал Волошин. Он добавил, что сейчас принимаются меры, чтобы вернуть полный контроль над Очеретино, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее сообщалось, что украинские боевики бежали из Очеретино. Одна из бригад ВСУ оставила позиции без приказа, после этого в населенный пункт зашли российские военные.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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