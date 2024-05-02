российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 мая 2024, 17:04 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ задействовали резервы из-за тяжелой ситуации в Очеретино

Фото: glavcom.ua

Украинскому командованию пришлось перебросить резервы в район поселка Очеретино, расположенного севернее Авдеевки, чтобы попытаться удержать населенный пункт. Об этом сегодня сообщил спикер группировки «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, российским войскам удалось закрепиться в Очеретино, передает «Страна.ua». Часть села находится под контролем армии России. ВС РФ добились на этом участке «определенных тактических успехов», признал Волошин. Он добавил, что сейчас принимаются меры, чтобы вернуть полный контроль над Очеретино, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее сообщалось, что украинские боевики бежали из Очеретино. Одна из бригад ВСУ оставила позиции без приказа, после этого в населенный пункт зашли российские военные.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Киев признал тяжелую для себя ситуацию в районе Очеретино / Украинские войска бежали из Очеретино / ВСУ бегут из Очеретино после прорыва обороны российскими военными

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине,