Киев признал тяжелую для себя ситуацию в районе Очеретино

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», подполковник Назар Волошин в субботу, 27 апреля, заявил, что российским войскам удалось прорваться в районе Очеретино Донецкой области и закрепиться «в части населенного пункта», – сообщают СМИ.

В эфире телемарафона Волошин сказал: «Российским войскам удалось прорваться в районе Очеретиного Донецкой области и закрепиться в части населенного пункта. В настоящее время часть поселка, в которой находится противник, она под нашим огневым контролем. Нами принимаются все меры, чтобы выбить их оттуда. Продолжаются тяжелые бои».

В свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс пишет, что «для украинских войск в районе Очеретино сложилась отчаянная ситуация».

«В окрестностях поселка россияне прорвали оборону и вводят в прорыв подкрепление, всего на этом участке у них до 10 тысяч военных. То, что украинцы потеряют несколько сел вокруг Очеретинского направления, предрешено. У украинской группировки «Таврия» не останется иного выбора, кроме как отойти на несколько миль к западу и остановиться вдоль новой линии обороны к юго-западу от Очеретино».

«Отступление таит в себе риски для ВСУ, поскольку оно может привести к сдаче десятков квадратных миль территории. Хуже того, отступление, если оно будет проведено плохо, предоставит России возможность удвоить свои локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорывов, которые, подобно цепной реакции, могут спровоцировать более широкий украинский крах», – говорится в материале Forbes.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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