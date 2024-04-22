ВСУ бегут из Очеретино после прорыва обороны российскими военными

Украинские боевики небольшими группами пытаются уйти из поселка Очеретино в ДНР на Авдеевском направлении по обстреливаемой дороге. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, одна из наиболее многочисленных бригад ВСУ в Очеретино «окончательно разбита».

Оставшиеся силы противника пытаются покинуть поселок небольшими группами. Однако путей отхода у них осталось немного, поэтому они вынуждены использовать простреливаемую российскими артиллеристами дорогу, отметил Кимаковский.

Ранее сегодня телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что подразделения группировки «Центр» в Очеретино проломили оборону ВСУ и выбили противника почти из половины поселка. Отмечается, штурм поселка продолжается. «Наши бойцы заняли уже далеко не только южную часть поселка, передовые подразделения дошли почти до центра, развивая наступление. Ожесточенные бои не прекращаются», – говорится в сообщении.

До этого командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Микола Мельник сообщил, что российские силы прорвались в Очеретино из-за того, что «отдельные подразделения просто отошли со своих позиций» под натиском ВС РФ.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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