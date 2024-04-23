Российская армия усилит удары по центрам логистики Украины – Шойгу

Российская армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», – подчеркнул он.

Глава Минобороны также заявил, что состав и структура ВС РФ продолжит усовершенствоваться «соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками». Также, по его словам, будет наращиваться выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники.

Шойгу при этом отметил, что российские военнослужащие «развеяли миф о превосходстве западного вооружения». По его словам, предприятия ВПК России в разы увеличили свои мощности и «значительно повысили боевые возможности наших Вооруженных Сил».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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