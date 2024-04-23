Первый пограничный столб установлен на границе Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан предварительно договорились о границе между странами. На разделительной линии появился первый пограничный столб, сообщил офис азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева.

Первую точку на границе между странами определили путем геодезических измерений на местности. Экспертные группы обеих стран продолжают работу по установлению армяно-азербайджанской границы, передает «Интерфакс».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Он предложил не чертить новые линии, а восстановить на земле границы, которые были на момент распада СССР.

Баку, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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