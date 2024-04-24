В России ужесточат наказание за диверсионные преступления

Правительство России поддержало ужесточение наказания за диверсионные преступления. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет… До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды – «наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ до 5 лет лишения свободы».

Соответствующие изменения в УК РФ подготовлены группой депутатов во главе с Пискаревым.

«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага», – подчеркнул парламентарий, добавив, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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