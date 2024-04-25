Литва вслед за Польшей захотела помочь Украине вернуть уехавших мужчин

Литва собирается последовать примеру Польши и помочь Украине вернуть уехавших военнообязанных мужчин на родину. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

«Украине критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны», – сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что выехавшие за границу украинцы не участвуют в боевых действиях, что «несправедливо по отношению к тем, кто воюет за свое государство».

Министр при этом затруднился сказать, в какие меры преобразуется данная инициатива. В то же время он заявил, что украинцев не будут массово задерживать и высылать из Литвы. По его словам, нужно заслушать позицию МВД. «Ожидаем, что будет предложен приемлемый и для Литвы вариант», – сказал Касчюнас.

Вместе с тем, глава минобораны указал, что украинцев призывного возраста можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу и документах. По его словам, аналогичные меры предлагаются и в Польше. «Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», – сказал министр, чьи слова приводит RT.

Всего после начала российской спецоперации на Украине Литва приняла 85,7 тыс. украинских беженцев. По оценке Касчюнаса, в Литве сейчас находятся порядка 10-15 тыс. военнообязанных украинцев.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности его страны оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Вильнюс, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube