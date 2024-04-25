Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Варшава ранее предлагала помочь Киеву, чтобы те, кто подлежит призыву на военную службу, вернулись на родину для выполнения своего гражданского долга, напомнил глава польского Минобороны в интервью телеканалу Polsat News.

«Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», – сказал Косиняк-Камыш (цитата по Reuters), не уточнив, как Варшава будет помогать украинской стороне.

«Возможна любая поддержка» – так министр ответил на вопрос о реакции польской стороны в случае, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.

Согласно данным базы данных Евростата, по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза проживает около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тысяч –мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тыс. украинцам.

Накануне правительство Украины приняло постановление, согласно которому украинцы призывного возраста, находящиеся за границей, больше не смогут получать паспорт гражданина страны или загранпаспорт в консульствах или посольствах. Теперь паспорта мужчинам призывного возраста могут выдаваться только внутри страны. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые.

До этого МИД Украины потребовал от заграничных дипучреждений приостановить с 23 апреля все консульские услуги военнообязанным гражданам Украины за исключением оформления удостоверения личности для возвращения на Украину.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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