Киев лишил украинцев возможности получать документы за границей

Правительство Украины в среду, 24 апреля, приняло постановление, согласно которому украинцы призывного возраста, находящиеся за границей, больше не смогут получать паспорт гражданина страны или загранпаспорт в консульствах или посольствах, причем пересылка таких документов в зарубежные дипучреждения также не предусматривается.– сообщают украинские СМИ

В постановлении украинского Кабинета министров №443 от 23 апреля 2024 года, в частности, говорится: «Получение паспорта гражданина Украины, получение паспорта для выезда за рубеж гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется только в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы. …Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или в зарубежное дипломатическое учреждение для организации их выдачи не осуществляется».

Украина, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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