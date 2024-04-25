Путин заявил об укреплении экономики РФ и продолжающемся росте ВВП

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась Россия, «в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции».

Глава государства напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6%. «Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – заявил Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда РСПП (цитата здесь и далее по сайту Кремля).

По его словам, ВВП в январе текущего года выросла на 4,6 процента год к году, в феврале – на 7,7%. «За первые два месяца [текущего года] в среднем 6% рост», – констатировал президент.

Путин обратил внимание на то, что российская экономика показывает рост по многим показателям. Так, промышленное производство за январь-февраль увеличилось на 6,6% процента, оборот розничной торговли за этот же период оказался на 10,7% выше, чем годом ранее.

По словам главы государства, среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь выросла на 8,5%. Путин напомнил, что реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.

«Еще раз подчеркну: в целом набрана хорошая, сильная динамика», – заключил президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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