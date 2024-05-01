Шойгу призвал нарастить поставки вооружений для поддержки темпов наступления в зоне СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и действиях противника.

Как говорится в сообщении ведомства, Шойгу отметил, что российские войска продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом. Министр обороны призвал нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения в зону СВО. «Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», – заявил Шойгу.

В рамках целенаправленной работы в этом направлении, отметил глава Минобороны, были заключены госконтракты с предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления военной продукции.

«Вместе с тем, в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», – подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также обратил внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне спецоперации. Он призвал сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта.

В ходе совещании Шойгу также было представлено штатное вооружение, модернизированное для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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