Макрон обозначил два условия для отправки войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку западных войск на Украину, утверждая при этом, что его идею поддержали «много стран». Он допустил рассмотрение вопроса об отправке военнослужащих на Украину при наличии двух условий – получение соответствующего запроса от Киева и прорыв российской армией линии фронта. Заявления Макрона прозвучали в интервью журналу The Economist.

Французский президент утвердительно ответил на вопрос, по-прежнему ли он разделяет ранее высказанную им идею о возможной отправке наземных войск на Украину. «Абсолютно. Как я уже говорил, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, слишком колебались, определяя границы наших действий», – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что Париж продолжит помогать Украине и передавать Киева средства для ведения боевых действий. При этом он подчеркнул, что авторитет страны также «зависит от способности сдерживать, не давая полной ясности относительно того, что мы будем или не будем делать». В противном случае это ослабит Францию, заявил Макрон, подчеркнув, что «это рамки, в которых мы действовали до сих пор».

Французский лидер при этом заявил, что его подход к возможной отправке войск на Украину поняли и поддержали «многие страны», сочтя эту идею «хорошей». Макрон в очередной раз обозначил свою «стратегическая цель» – не дать России победить на Украине. «Я убежден в одном: это основное условие европейской безопасности и военной надежности», – сказал он. По его мнению, «если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности».

Вместе с тем Макрон отметил, что ранее Франция направляла свои войска в африканские страны по их просьбе, чтобы помочь в борьбе с терроризмом. Он допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае соответствующего запроса Киева.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины – чего сегодня нет – нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос (об отправке войск – прим. ред.), – сказал Макрон. «Поэтому я считаю, что исключать это априори – значит не извлекать уроки последних двух лет», – добавил он. Президент Франции напомнил, что на саммите НАТО летом 2022 года «мы все исключили поставку танков, дальнобойных ракет, самолетов». «Сейчас мы все находимся в процессе этого, поэтому было бы неправильно исключать остальное», – подчеркнул он.

Напомним, что 26 февраля по итогам встречи в Париже по теме Украины с участием представителей около 20 западных стран президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «не исключает отправки на Украину сухопутных войск западных стран», подчеркнув, что поражение России в конфликте «нужно для безопасности и стабильности в Европе». Позже он подтвердил свою позицию, заявив, что «поддерживает» свои заявления о войсках на Украине, сделанные в качестве «гипотезы будущего».

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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