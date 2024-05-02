Турция официально подтвердила прекращение торговли с Израилем

Министерство торговли Турции в четверг, 2 мая, официально подтвердило прекращение торговли с Израилем, – сообщают СМИ.

В заявлении турецкого Минторга говорится: «Министерство торговли Турции останавливает весь экспорт и импорт с Израилем. Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров. Торговля будет приостановлена до постоянного и достаточного потока гуманитарной помощи в Газу. Ранее Турция ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти в секторе Газа продолжили агрессию».

Следует отметить, что согласно информации TurkStat, объём торговли между Турцией и Израилем в 2023 году составил $6,8 млрд, из которых турецкий экспорт составил 76%.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube