В Евросоюзе инициировали введение торговых санкций против Израиля

Евросоюз обсудит введение торговых санкций в отношении Израиля. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

«Можем ли мы теперь просто продолжать использовать Израиль в качестве торгового партнера? Я так не думаю. Мы не можем просто стоять в стороне, использовать громкие слова и просто говорить: «Мы не можем позволить этому случиться», – рассказал он в беседе с телеканалом HLN.

По словам бельгийского премьера, правительство Бельгии собирается ввести торговые ограничения, но если речь о санкциях только от одной страны, то это ни на что не повлияет, изменятся лишь торговые пути. Поэтому необходимо найти решение этой проблемы с другими государствами ЕС.

«Евросоюз заключил соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека. Мы попросили [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля изучить этот момент», – отметил де Кро.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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