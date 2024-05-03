Колумбия официально уведомила Тель-Авив о разрыве дипломатических отношений

Министерство иностранных дел Колумбии в пятницу, 3 мая, официально уведомило Израиль о разрыве дипломатических отношений.

В сообщении колумбийского внешнеполитического ведомства, опубликованном в официальном аккаунте соцсети X (экс-Twitter), говорится: «МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль. Работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится».

Следует напомнить, что президент Колумбии Густаво Петро во время выступления по случаю Дня Международной солидарности трудящихся 1 мая заявил, что страна разорвет отношения с Израилем из-за политики геноцида.

Богота, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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