Конгрессмен США призвал активнее добиваться переговоров Киева и Москвы

Сохранение столицы и выхода к Черному морю уже будет большой удачей для Украины, считает глава комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит. Он призвал мировое сообщество более жестко продвигать вариант украино-российских мирных переговоров.

Конгрессмен отметил, что полгода, когда США решали вопрос выделения помощи, стали для Украины роковыми и подорвала способность ВСУ противостоять ВС РФ. Теперь Киеву и 50 его союзникам предстоит приложить усилия и «создать потенциал», чтобы Украина смогла сохранить нынешние границы. Только этот вариант Смит считает реалистичным.

«Нам нужно быть более агрессивными в попытках найти пути прямых переговоров с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Если у вас есть это, значит, у вас суверенная, демократическая страна, и это уже огромный успех», – сказал Смит в интервью Foreign Policy.

Киев заявил, что участие России в мирном саммите преждевременно, пока Украина не собрала «коалицию стран», разделяющих позицию киевского режима. Украина готова выйти на мирные переговоры с Россией только при полной поддержке западных союзников. Первый мирный саммит по конфликту на Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня. Организаторы не пригласили представителей России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube