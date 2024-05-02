Киев подготовит «коалицию стран», чтобы вывести Москву на переговоры – Кулеба

Участие России в мирном саммите преждевременно, пока Украине не собрала «коалицию стран», разделяющих позицию киевского режима, завил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Встреча пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня, но Россию туда не пригласили.

Офис президента Украины подтвердил время и место проведения первого мирного саммита в Швейцарии. Встреча должна стать платформой, с которой стартует будущий мирный процесс. Власти Швейцарии подтвердили, что приглашение в Россию «на данном этапе» не направляли. Но Берн уверен, что Москва «должна быть вовлечена в этот процесс», и без нее этот процесс невозможен.

«Нет смысла держать Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что она действует добросовестно. Есть только два способа довести Россию: это успех на поле боя и наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы», – сказал Кулеба в интервью Foreign Policy.

Он подчеркнул, что цель саммита – объединить страны со схожими принципами, на которых они будут строить дальнейшие действия.

«После этого может состояться общение с Россией, и Россия сможет принять участие в переговорах», – пояснил Кулеба.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал созвать мирную конференцию, которую в равной степени признают и Россия, и Украина. Китайский лидер подчеркнул, что обсуждение условий мира будет «справедливым» только при равноправном участии сторон конфликта.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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