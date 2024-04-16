Китай выступил за мирную конференцию с равными позициями России и Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал охладить ситуацию на Украине и созвать мирную конференцию, которую в равной степени признают и Россия, и Украина.

На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем китайский лидер отметил, что все стороны должны постараться, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля. Для этого участникам и союзникам нужно соблюдать единые принципы.

«Мы должны сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности и не преследовать корыстных интересов. Необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. Мы должны накопить условия для восстановления мира и снизить негативное влияние на мировую экономику», – приводит слова Си ЦТК.

Глава государства подчеркнул, что Китай не является стороной украинского конфликта, но постоянно предпринимает усилия для мирного разрешения ситуации. Он призвал обсудить варианты дипломатического решения на международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной. Там, при равноправном участии сторон, обсуждение условий мира будет «справедливым».

Пекин стабильно призывает к прекращению огня на Украине и поиску мирного решения кризиса. Аналитики отметили, что дипломаты КНР дали понять европейским коллегам, что готовы бойкотировать мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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