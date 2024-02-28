Китай призвал к прекращению огня на Украине после слов Макрона

Третьи страны должны содействовать прекращению огня на Украине и восстановлению мира, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В Пекине отметили, что мировая общественность должна снижать градус напряженности, а не наращивать его.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», – сказала дипломат во время брифинга.

Мао Нин подчеркнула, что Китай и впредь сохранит конструктивную позицию в процессе урегулирования конфликта.

Так в Китае прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего ввод войск НАТО на Украину. По словам французского лидера, руководство западных стран обсуждало возможность отправки своих военных для борьбы против России.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что громкими заявлениями Макрон пытается сохранить личную власть на фоне упавших рейтингов, но может разжечь Третью мировую войну.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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