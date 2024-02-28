«Безумный авантюризм»: Володин оценил попытки Макрона разжечь Третью мировую войну

Президент Франции Эммануэль Макрон решил разжечь Третью мировую войну, чтобы сохранить личную власть на фоне упавших рейтингов, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Российский политик назвал безумным авантюризмом последние заявления французского лидера, включая угрозу ввести войска НАТО на Украину.

Володин отметил, что у Макрона «мало что получается» на посту президента. На улицы выходят с протестами то желтые жилеты, то фермеры, экономика стагнирует, ряд африканских стран потребовали убрать французские войска, Нигер прекратил поставки урана и золота. Все это привело к падению политического рейтинга Макрона.

Политик решил получить поддержку граждан громкими заявлениями, но результат оказался прямо противоположный.

«Если бы выборы состоялись сегодня – их выиграла бы Марин Ле Пен. Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь Третью мировую войну. Он сделал ряд громких заявлений, чем привёл в ужас жителей своей страны и руководителей ряда европейских государств. Даже Шольц опешил от такого безумного авантюризма», – поделился мыслями Володин в своем телеграм-канале.

Российский политик предупредил, что инициативы французского лидера становятся опасными для граждан его собственной страны. Володин призвал Макрона вспомнить историю Франции и извлечь из нее урок.

«Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тыс. из которых остались лежать в сырой земле», – напомнил спикер Госдумы.

Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправить войска на Украину для участия в конфликте с Россией. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку французских военных на Украину, поскольку конфликт происходит «в самом сердце Европы».

В Кремле предупредили, что появление войск НАТО на Украине приведет к эскалации конфликта и прямому военному столкновению стран блока с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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