Будет горячий военный конфликт: Кремль предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Появление войск НАТО на Украине приведет к эскалации конфликта и прямому военному столкновению с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления руководителей Франции о возможности отправки военных Североатлантического альянса на украинскую территорию.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта). Вот так и оцениваем», – подчеркнул представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос журналистов о рисках эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае появления военных альянса на территории Украины.

По его словам, обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину – это новый важный элемент. «В целом здесь, наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину стран НАТО – это, конечно, очень важно, новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению», – пояснил пресс-секретарь главы российского государства.

При этом Песков обратил внимание, что Москве хорошо известна позиция президента Франции Эммануэля Макрона «относительно необходимости нанесения России стратегического поражения».

«Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась, мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет, действительно консенсуса нет. Целый ряд стран – участниц этого мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя», – отметил представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», президент Франции по итогам прошедшей накануне в Париже конференции по Украине допустил отправку войск стран Запада на Украину в будущем. По его словам, лидеры стран-членов ЕС и НАТО обсуждали на встрече такую возможность, но пока не смогли достичь консенсуса по этому вопросу.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил, что отправка войск на Украину не исключена. По его словам, Франция «не может ничего исключать в войне», которая происходит «в самом сердце Европы», включая отправку сухопутных войск. Атталь заявил, что Париж «не сможет смириться» с победой России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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