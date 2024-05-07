На КПП «Рафах» скопились тысячи грузовиков с гумпомощью

Представитель египетского Красного Полумесяца во вторник, 7 мая, сообщил, что на КПП «Рафах» скопились тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, – сообщает агентство EFE.

В интервью испанскому агентству собеседник из Красного Полумесяца сказал: «Тысячи фур перемещены в зону погрузки-разгрузки, расположенную близ египетской части КПП «Рафах». Единственные инструкции, которые мы получили накануне вечером, заключались лишь в том, чтобы отогнать эти машины в зону материально-технического снабжения, которую власти Египта выделили в качестве места ожидания. Сам КПП не работал в течение всего вторника».

Каир, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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