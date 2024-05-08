НАТО примет декларацию с отказом от ввода войск на Украину – Corriere della Sera

Страны НАТО на июльском саммите утвердят декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. При этом альянс возьмет на себя координацию военной помощи Киеву.

Из проекта декларации следует, что североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину для участия в боевых действиях.

На саммите также планируется передать председательство в контактной группе по оказанию военной помощи Украине от министра обороны США Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как пишет издание, это, с одной стороны, повысит эффективность координации помощи Украине, а, с другой стороны, сделает так, чтобы действия альянса выглядели более демократичными в глазах общественного мнения.

Ранее итальянская La Repubblica сообщила, что НАТО установила красные линии, нарушение которых станет поводом для отправки войск на Украину. Это прямое или косвенное вмешательство в конфликт «третьей стороны», например, Белоруссии и «военная провокация» в адрес Польши, Прибалтики или Молдавии. При этом отмечается, что на данный момент у НАТО нет оперативных планов по отправке военных на Украину, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих своей страны на Украину в том случае, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит Париж о вводе войск.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя подобные заявления, отметил отправка странами Запада своих войск на Украину повлечет их прямое вступление в конфликт. Россия ответит на этот шаг не на украинской территории, предупредил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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