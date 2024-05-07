Киев готовится официально просить Запад ввести свои войска на Украину: петиция «общественности» уже опубликована

На официальном сайте президента Украины опубликована петиция с просьбой к властям рассмотреть вопрос о приглашении иностранных войск для участия в вооруженном конфликте с Россией. По данным украинских СМИ, для решения необходимо не менее 25 тысяч голосов поддержки.

«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины», – говорится в обращении.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих своей страны на Украину. «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины – чего сегодня нет, – у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос», – сказал он в интервью журналу The Economist. В то же время в США, несмотря на официальные опровержения, также звучат призывы к введению войск НАТО на Украину.

Киев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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