Британия высылает военного атташе РФ. Москва даст на это адекватный ответ

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, Лондон лишит дипломатического статуса ряд объектов недвижимости РФ и ограничит срок действия российских дипломатических виз, передает Reuters.
По словам британского министра, это решение принято в ответ на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».
Газета The Guardian уточняет, что дипломатический статус будет снят с объектов в Сассексе и в Хайгейте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку военного атташе РФ. «Даст адекватный ответ», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Лондон, Москва, Наталья Петрова
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