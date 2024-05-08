Британия высылает военного атташе РФ. Москва даст на это адекватный ответ

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, Лондон лишит дипломатического статуса ряд объектов недвижимости РФ и ограничит срок действия российских дипломатических виз, передает Reuters.

По словам британского министра, это решение принято в ответ на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».

Газета The Guardian уточняет, что дипломатический статус будет снят с объектов в Сассексе и в Хайгейте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку военного атташе РФ. «Даст адекватный ответ», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Лондон, Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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