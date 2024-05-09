Путин: Правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада

Страны Запада пытаются исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает колониальной политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», – сказал глава государства, выступая на параде Победы.

«Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни», – добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы избежать глобального столкновения. Вместе с тем, РФ готова дать отпор. «Три долгих года ВОВ все республики Советского Союза практически в одиночку давали отпор Третьему рейху», – напомнил российский лидер.

«Вместе мы обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. За Россию! За победу! Ура!», – завершил свою речь на параде Победы президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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