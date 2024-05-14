Закон о беженцах из России прошел одобрение в Финляндии

Законопроект о порядке принятия беженцев на границе с Россией получил одобрение Конституционного комитета Финляндии. Открытие КПП на российско-финской границе будет зависеть от принятия документа.

«По мнению Конституционного комитета, закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны конституции. Мнение единогласно», – сообщило агентство STT.

Авторы инициативы прописали процедуру получения убежища для беженцев, желающих въехать в страну со стороны России. Принятие законопроекта позволит ускорить процесс решения относительно мигрантов.

Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что открытие границы с Россией зависит от принятия отдельного закона, который будет регулировать прием беженцев. Власти Финляндии считают, что Россия использует нелегальных мигрантов в качестве средства нарушения общественного порядка в соседней стране. Министр анонсировал, что проект передадут на рассмотрение парламентариям в течение одной-двух недель.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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