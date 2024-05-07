Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией

Власти Финляндии допустили открытие границы с Россией при условии, что прием беженцев будет регулировать отдельный закон. Документ уже разработан и может поступить в парламент в ближайшие пару недель, пишет ESaimaa.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», – приводит издание слова финского министра обороны Антти Хяккянена.

Проект закона предлагает ограничить прием со стороны российской границы иностранцев, которые просят убежища. Документ разработали и передадут на рассмотрение парламентариям в течение одной-двух недель.

По словам министра, если парламентарии одобрят инициативу, она вступит в силу в кратчайшие сроки. После этого может быть рассмотрен вопрос восстановления работы КПП на финско-российской границе.

В конце ноября 2023 года финские власти закрыли последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. В апреле 2024 года правительство Финляндии продлило закрытие КПП на неопределенный срок.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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