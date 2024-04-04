Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией

Правительство Финляндии продлило закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

«Решение останется в силе до дальнейшего уведомления, но не дольше, чем необходимо», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 апреля будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского транспорта в Хаапасаари, в портах Нуйямаа и Сантио. Это решение власти объясняют тем, что с наступлением весны инструментальная миграция (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей) может распространиться на морское движение. «Это было бы опасно для людей, желающих попасть в Финляндию, и обременило бы поиск и спасение на море», – заявили в кабмине.

С 15 апреля подать заявления о предоставлении международной защиты можно будет в других пунктах пропуска для морского сообщения и в пунктах пропуска для воздушного сообщения.

Ранее финское МВД предложило кабинету министров продлить закрытие пограничных переходов на границе с Россией «до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».

КПП на границе с Россией закрыты по инициативе Хельсинки с конца ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года. Поводом стало якобы неконтролируемое прибытие беженцев с российской стороны.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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