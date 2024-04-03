«До дальнейшего уведомления»: Финляндия не намерена открывать КПП на границе с Россией

В Хельсинки готовы продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией – «до дальнейшего уведомления». Соответствующий пункт значится в повестке заседания правительства Финляндии, которое пройдет 4 апреля.

Министерство внутренних дел страны предлагает кабинету министров утвердить постановление: «Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты», передает ТАСС.

Ранее финские СМИ сообщали, что КПП на границе с Россией будут закрыты до тех пор, пока не будет принят в Финляндии закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей), позволяющий отказывать в убежище прямо на границе. Ожидается, что этот законопроект поступит в парламент в апреле.

Автотранспортные КПП на границе с Россией закрыты по инициативе Хельсинки с конца ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года. Поводом стало якобы неконтролируемое прибытие беженцев с российской стороны.

Хельсинки, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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