Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио губернаторов Калининградской, Кемеровской, Курской, Тульской областей и Хабаровского края, сообщили в Кремле. Главы этих регионов ранее перешли на работу в новое федеральное правительство и в администрацию президента РФ.

Врио главы Калининградской области назначен замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных. В Кемеровскую область назначение получил первый заместитель губернатора региона – председатель правительства Илья Середюк. В Курскую область – Алексей Смирнов, работавший до назначения председателем регионального правительства. В Тульскую область – Дмитрий Миляев, занимавший должность первого замгубернатора региона. Хабаровский край временно возглавил Дмитрий Демешин, до этого он был заместителем генпрокурора РФ.

Все пятеро будут руководить регионами до сентябрьских выборов глав субъектов РФ.

Напомним, бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов занял пост министра промышленности и торговли. Экс-глава Кузбасса Сергей Цивилев назначен главой Минэнерго. Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта. Экс-глава Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил министерство спорта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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