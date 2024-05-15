Путин: наши войска в зоне СВО каждый день улучшают свои позиции

Президент России Владимир Путин встретился с командующими военных округов. На встрече присутствовали новый министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу. Глава государства заявил, что все поставленные задачи Минобороны и Генштаба выполняются – «работа идет по плану». По его словам, российская армия ежедневно улучшает положение по всем направлениям специальной военной операции.

«Начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение, <…> выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом. Это то, чего ждет от нас, от вас – вся страна», – сказал Путин.

Президент поблагодарил командующих и военнослужащих за боевую работу.

Благодарности от Владимира Путина также удостоился экс-министр обороны Сергей Шойгу. «Хочу поблагодарить Сергея Кожугетовича за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика», – сказал президент.

Путин добавил, что «многое еще нужно сделать». По его словам, «многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно». «То, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим», – заключил глава государства.

Назначение Белоусова министром обороны президент объяснил ростом расходов на военную составляющую. «В 2024 году у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Это <…> солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», – подчеркнул Путин. Президент добавил, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны, «это чрезвычайно важная вещь».

Путин назвал задачей нового главы Минобороны достижение баланса между «пушками и маслом». Глава государства обратил внимание на то, что растущие расходы на оборону и безопасность «органически связаны и с гражданскими отраслями производства», что дает «толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране». «Но это взаимоотношение между так называемыми «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского», – подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что изменений в Генштабе РФ не планируется. «Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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