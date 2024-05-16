Созданы резервы для продолжения наступления ВС РФ в зоне СВО – Шойгу

В зоне специальной военной операции на Украине идет наступление российской армии на всех направлениях, для поддержки продвижения ВС РФ созданы резервы. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да это и видно, и очевидно, – на всех направлениях идет наступление. И идет довольно неплохо», – заявил Шойгу.

По его словам, он надеется, что и «дальше будет такое же движение». Для этого созданы «определенные необходимые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам», – отметил он. «Вот это, наверное, главная задача на сегодня», – добавил Шойгу.

Кроме того, он подчеркнул, что главной задачей на посту секретаря Совета безопасности РФ остается спецоперация. «Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно вооружение и военная техника», – сказал экс-министр обороны.

Сергей Шойгу не вошел в состав нового правительства. 12 мая указом президента он был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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