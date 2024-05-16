США готовят тайную делегацию на инаугурацию президента Тайваня

Вашингтон отправит неофициальную делегацию на инаугурацию президента Тайваня в предстоящие выходные, пишет AP со ссылкой на источник в Белом доме. Штаты заявили, что будут считать провокацией любые действия материкового Китая, которыми тот решит помешать визиту.

В Белом доме отметили, что присутствие на инаугурации глав государств – давняя практика дипломатов США. В Вашингтоне допустили, что визит американцев рассорит Тайбэй и Пекин, но уверены, что «реакция КНР вряд ли будет чрезмерной».

«Пекин станет провокатором, если решит ответить дополнительным военным давлением или принуждением», – сказал американский чиновник. Он считает, что Китай и США настроены на «стабилизацию отношений».

В китайском посольстве в США подчеркнули, что поведение Штатов 20 мая и после этого точно повлияет на китайско-американские отношения в будущем. «Поэтому мы призываем американскую сторону действовать в соответствии с обязательством президента Джо Байдена не поддерживать независимость Тайваня», – сказал представитель дипмиссии.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом напомнил, что вопрос Тайваня – это «красная линия» в отношениях между двумя странами. Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости Тайбэя.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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