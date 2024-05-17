Российским журналистам запретили демонстрировать символику страны на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет запретил журналистам из России использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МОК.

В организации заявили, что к сотрудникам российских медиа предъявляются те же требования, что и к нейтральным спортсменам.

МОК в декабре прошлого года допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе в индивидуальных видах при соблюдении ряда критериев. В участии в Играх будет отказано атлетам, активно поддерживающим спецоперацию на Украине и связанным с армией или организациями национальной безопасности.

Для нейтральных спортсменов утверждены специальные флаг и гимн. Кроме того, российских атлетов к участию в параде атлетов на церемонии открытия не допустят, а их награды в медальной таблице отображаться не будут.

В МОК заявляли, что российских спортсменов дисквалифицируют на Олимпиаде-2024 в случае демонстрации государственных символов страны, знаков поддержки спецоперации на Украине, цветов георгиевской ленты.

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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