Должны ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В российском обществе не останавливается дискуссия относительно участия/неучастия спортсменов из РФ в предстоящей в Париже летней Олимпиаде. На фоне множества политических ограничений, которые вводят международные спортивные организации, чаще всего высказывается мнение, что поездка на Игры будет считаться предательством.

С другой стороны, звучат вполне адекватные аргументы – победа российских спортсменов на Олимпиаде даже в условиях тотальных ограничений с нейтральным статусом будет считаться как раз проявлением величия России. При этом атлеты вовсе не виноваты, что дискредитировавшее себя руководство Международного олимпийского комитета проводит антироссийскую политику. Призвание спортсменов – защищать престиж своей страны, тем более – победа на Олимпиаде всегда считалась их главной целью.

В этой неоднозначной ситуации редакция РИА «Новый День» решила спросить у своих читателей: «Должны ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде?»

Варианты ответов:

Да, участие необходимо для защиты чести страны

Нет, это будет предательство

Скорее должны участвовать: это главная цель любого спортсмена

Сомневаюсь: враги подставят и «засудят» наших атлетов

Мне всё равно

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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