Лавров посоветовал Западу расслабиться: «Мы понимаем все случаи развития ситуации вокруг Украины»

Украинским властям пора признавать реалии, которые сформировались на земле в ходе проведения российской специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Пора киевскому режиму признать реалии «на земле». Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», – подчеркнул министр.

Также Лавров ответил на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в случае победы России российские ракеты окажутся ближе к Европе. До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что западная инфраструктура приближается к России, на что Запад рекомендовал «не волноваться» и «расслабиться», напомнил журналист.

Российский дипломат дал западным руководителям аналогичный совет. «Тоже, если у них получится, пускай расслабятся. Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ также прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл газ для Европы. Он напомнил, что с подобным заявлением ранее выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, из уст которого это вообще звучит фантасмагорически. «Американцы взорвали газопроводы «Северные потоки», призванные обеспечивать дальнейшее процветание Германии. Что сейчас происходит с германской экономикой, вы все знаете», – сказал Лавров.

Подобные высказывания, по словам министра, «это самое печальное», потому что означают, что «на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и основе фактов». «Они их не признают, перевирают, пытаются завести своё население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», – констатировал Лавров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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