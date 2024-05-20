Индия решила участвовать в «мирной конференции» по Украине

Индия будет участвовать в «мирной конференции» по Украине в швейцарском Бюргенштоке, на которую не позвали Россию. Об этом сообщил премьер-министр Нарендра Моди в интервью порталу amarujala. По его словам, «уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и сопутствующих обязательств».

Моди заявил, что приглашение, направленное Индии для участия в саммите, отражает ее вклад в международные дела. «Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку дня глобального мира, безопасности и развития», – добавил он.

Как отметил Моди, Индия будет голосом «глобального юга» на встрече «Большой семерки» (G7) в Италии и конференции по Украине, «чтобы формировать глобальный диалог и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, процветание и мир во всем мире».

Италия примет саммит G7 с 13 по 15 июня, «мирная конференция» по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.

Власти Швейцарии пригласили на конференцию по Украине более 160 делегаций из 120 стран, в том числе из государств G7, G20 и БРИКС, кроме России.

Индия – пока единственная крупная страна «глобального юга», которая подтвердила участие в конференции по Украине. Лидеры Бразилии и ЮАР ранее сообщили, что не поедут на саммит в Швейцарию. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддержит проведение международной мирной конференции только в случае признания ее Россией и Украиной.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube