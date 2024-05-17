Президенты Бразилии и ЮАР не поедут на «мирную конференцию» по Украине

Президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамапоса не будут участвовать в «мирной конференции» по Украине, намеченной на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

По данным телеканала CNN Brasil, на этой неделе бразильский лидер обсудил полученное приглашение с министром иностранных дел страны Мауро Виэйрой. В итоге власти решили, что участие президента бессмысленно, поскольку на конференции не будут присутствовать обе стороны конфликта. Пока неизвестно, кто будет представлять Бразилию на саммите.

Решение президента ЮАР не ехать на конференцию связано с всеобщими выборами, которые пройдут в республике 29 мая. Сирил Рамапоса туда не поедет «из-за конституционных процессов, которые будут проходить у нас в стране после президентских выборов», – сказал официальный представитель лидера ЮАР Винсент Магвенья (цитата по ТАСС). Будет ли принимать участие в швейцарском саммите другой представитель ЮАР вместо него, пока неизвестно.

Швейцария пригласила на конференцию по Украине более 160 делегаций из 120 стран, в том числе из государств «Большой семерки», G20 и БРИКС, кроме России.

Президент РФ Владимир Путин назвал данный саммит «каким-то паноптикумом», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция – это «путь в никуда».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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