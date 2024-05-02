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Четверг, 2 мая 2024, 17:03 мск

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«Мы не понимаем…» В Кремле оценили перспективы «мирной конференции» по Украине в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков крайне скептически оценивает перспективы так называемой «мирной конференции» в Швейцарии, где якобы планируется обсудить варианты урегулирования украинского конфликта.

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Сегодня МИД Швейцарии распространил заявление с подтверждением, что 15-16 июня в городе Бюргеншток пройдет мирная конференция по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств из 120 стран, кроме России.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал данное мероприятие «каким-то паноптикумом», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция – это «путь в никуда».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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