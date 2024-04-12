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«Выглядит дико…»: «Мирная конференция» по Украине в Швейцарии обречена на провал

Фото: администрация Зеленского

Анонсированная Швейцарией конференция по обсуждению мирного решения украинского конфликта обречена на провал. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, переговоры России и Украины возможны только после смены неонацистского режима в Киеве и при условии его полной капитуляции.

«Уверен, что наш президент [Владимир Путин] никогда не сядет с [президентом Украины Владимиром] Зеленским за стол переговоров, после всего, что натворил этот неонацист. Однозначно. Наш представитель может сесть [за стол переговоров], но условие будет только одно – безоговорочная капитуляция [Украины]. Других вариантов нет… Да, можно вести переговоры с украинцами, но это должны быть представители других политических кругов, которые придут на смену Зеленскому и неонацистскому режиму. С нынешней властью это невозможно», – констатировал Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Говоря об анонсированной Швейцарией конференции, сенатор выразил полное согласие с мнением главы государства, что «это паноптикум». «Можете себе представить, что идет Вторая мировая война, в частности, Великая Отечественная, мы наступаем и в это время где-то в Швейцарии проходит мирная конференция между Германией и СССР? Выглядит дико. Так обращаться с Россией непозволительно… Россия не та держава, чтобы без нее обсуждали какие-то инициативы какого-то Зеленского, который случайно попал во власть», – подчеркнул он.

«Швейцария должна понимать, что Россия – это не какая-то «банановая республика», находящаяся под внешним управлением, чтобы за нее можно решать её судьбу, её дальнейшее поведение и какие-то выводы делать. Россия свои вопросы решает самостоятельно. И то, что сейчас творит Запад, американцы, в том числе, руками Швейцарии, говорит о том, что они чувствуют, что проигрывают эту специальную военную операцию. Все надежды на контрнаступление прошлого года провалились с позором. Сейчас российско-украинский фронт трещит в зоне СВО, массовые проблемы появились и с поставками вооружений, и людских сил. Думаю, что сейчас нас опять пытаются втянуть в переговоры, как это было с Минском-1, Минском-2. Сейчас придумают какой-нибудь Минск-3, чтобы развести войска, чтобы Украина отдышалась, а за это время западные спонсоры накачают ее очередной порцией вооружений», – полагает сенатор.

«Думаю, что эта конференция обречена на провал, просто реально ничего не решит. Не уверен даже, что те страны, которые заявили первоначально об участии в этой конференции, захотят позорить свое имя и участвовать в этом спектакле», – заключил Джабаров.

Напомним, Швейцария заявила о проведении 15-16 июня в Бюргенштоке мирной конференции по Украине. По сообщениям западных СМИ, на этом мероприятии планируют определить «дорожную карту для участия России» в переговорах.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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