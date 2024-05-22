Конгрессмены требуют разрешить Украине наносить удары по России оружием США

Группа американских конгрессменов во главе с главой комитета по разведке Палаты представителей Майком Тернером потребовала от министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить американским оружием удары по объектам на территории России. По мнению законодателей, это необходимо из-за ухудшения положения ВСУ на фронте. Соответствующее письмо к американской администрации подписали 13 членов Конгресса США от обеих партий.

Конгрессмены подчеркнули, что для того, чтобы Украина могла лучше защищаться от России, Вашингтон должен разрешить ей использовать оружие, которое позволило бы ее военным наносить удары по стратегическим объектам на территории России. По их мнению, необходимо, чтобы Белый дом разрешил Киеву проводить полный спектр необходимых операций.

Кроме того, авторы письма призывают администрацию президента Байдена ускорить выделение дополнительной помощи Украине для укрепления систем ПВО и увеличить количество украинских летчиков, которых учат управлению истребителями F-16.

Письмо было направлено Остину после встречи американских законодателей с делегацией украинских депутатов. Ранее СМИ сообщали, что группа украинских парламентариев прибыла в Вашингтон, чтобы получить поддержку Конгресса США в вопросе применения американских вооружений по международно-признанной территории России.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и Пентагона, что власти Украины обратились к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Также Киев попросил Вашингтон помочь определить цели в России, которым ВСУ смогут атаковать собственными вооружениями.

В Белом доме при этом сообщили, что позиция американской администрации в этом вопросе не изменилась – в Вашингтоне выступает против применения Украиной переданного ей произведенного в США оружия для ударов по российской территории.

Байден полагает, что использование американского оружия при ударах по российской территории «привело бы к чрезмерной эскалации» и Россия могла бы нанести ответный удар по странам НАТО, указывало агентство Bloomberg.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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