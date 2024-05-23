Бразилия и Китай выпустили совместный меморандум по урегулированию ситуации на Украине

Совместный меморандум под названием «Консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса» опубликован по итогам встречи главы МИД Китая Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима в Пекине в четверг, 23 мая, – сообщает агентство Синьхуа.

В обнародованном документе, в частности, говорится: «Китай и Бразилия призывают все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Китай и Бразилия считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают созыв в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, обеспечит равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех вариантов мирного урегулирования».

«Китай и Бразилия выступают против атак на атомные электростанции и другие мирные атомные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные катастрофы. …Стороны призывают членов международного сообщества поддержать настоящий консенсус и присоединиться к нему, совместно играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации и в продвижении мирных переговоров», – говорится в совместно Китайско-Бразильском меморандуме.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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