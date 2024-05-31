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Пятница, 31 мая 2024, 09:48 мск

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Китай отказался от посещения саммита по Украине

Фото: FreePik

Китай поставил условия, в случае выполнения которых Пекин поддержит «саммит мира» по Украине. Однако, по всей видимости, эти условия не были соблюдены, так как китайские власти отклонили приглашение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Конференция по урегулированию конфликта России и Украины, организованная Киевом в Швейцарии, пройдет 15-16 июня, свое участие подтвердили 80 стран. Делегаты обсудят несколько предложений из киевской «формулы мира»: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

При этом Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы на саммит явился лично президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин. На данный момент известно, что американский лидер предпочел предвыборное мероприятие в Голливуде, назначенное на эти даты.

В свою очередь Китай поставил условия для посещения саммита и их не выполнили. Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы, но российская делегация не была приглашена. Власти КНР опасаются, что саммит без участия делегации из России станет «потемкинской деревней».

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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