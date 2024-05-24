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Пятница, 24 мая 2024, 11:36 мск

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Байден пропустит саммит по Украине из-за предвыборного мероприятия в Голливуде

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден, вероятно, не приедет на «саммит мира» в Швейцарии. На это время у американского лидера запланировано предвыборное мероприятие в Лос-Анджелесе, которое посетят голливудские звезды.

Мирный саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Согласно источникам агентства Bloomberg, Байден 15 июня отправится в Лос-Анджелес со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия. На предвыборное мероприятие приедут именитые голливудские звезды, а также экс-президент Барак Обама.

Решение Байдена говорит о том, что он все больше уделяет внимания предвыборной кампании на фоне популярности Дональда Трампа в колеблющихся штатах, пишет агентство. Кроме того, республиканец обошел действующего президента США по сборам средств – 76 млн долларов (у Трампа) против 51 млн (у Байдена).

В швейцарском «саммите мира» собираются принять участие представители 70 стран. При этом на конференции не будет Китая, а Россия считает украинскую «формулу мира» неприемлемой. Киев утверждает, что Москва могла сорвать встречу, если бы ее пригласили. Россию планируют привлечь через посредников на следующем этапе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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