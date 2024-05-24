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Пятница, 24 мая 2024, 11:36 мск

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Южная Корея запретила вход в порты двум якобы российским судам

Фото: Pixabay

Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух судов, которые, по утверждению Сеула, принимают участие в торговле товарами военного назначения между РФ и КНДР.

«Наше правительство вводит самостоятельные санкции против семи физических лиц из Северной Кореи и двух российских судов в связи перевозкой военных товаров между Севером и Россией, финансированием разработки ядерной и ракетной программ посредством получения иностранной валюты и доставки нефти», – говорится в сообщении МИД Республики Корея.

В Сеуле заявили, что корабли MAIA-1 и MARIA якобы бы транспортировали «большое число контейнеров» между Россией и КНДР. Ограничения не позволят данным судам заходить в южнокорейские порты без получения особого разрешения.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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