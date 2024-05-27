российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 мая 2024, 20:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море

Фото командования Шестого флота США

Военный представитель йеменского движение хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в понедельник, 27 мая, сообщил об «успешной» атаке на два эсминца Военно-морских сил США в Красном море, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море. Обе операции успешно достигли своих целей. Также в Индийском океане были атакованы два коммерческих судна: Larego Desert и MSC Mechela, и одно в Красном море – Minerva Lisa».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

В США жертвами торнадо стали 18 человек / СМИ сообщили о подготовке США к возможному конфликту с Китаем / НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки / В Конгрессе США призвали прекратить «посылать» деньги на Украину / Блинкен заявил о доставке американских вооружений на линию фронта / Шеф Пентагона встретится с министром обороны Китая в Сингапуре / В Госдепе назвали Китай участником конфликта на Украине / В Вашингтоне заявили, что приглашать Украину в НАТО не планируется

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, США,