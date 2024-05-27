Хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море

Военный представитель йеменского движение хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в понедельник, 27 мая, сообщил об «успешной» атаке на два эсминца Военно-морских сил США в Красном море, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море. Обе операции успешно достигли своих целей. Также в Индийском океане были атакованы два коммерческих судна: Larego Desert и MSC Mechela, и одно в Красном море – Minerva Lisa».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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