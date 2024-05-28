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Вторник, 28 мая 2024, 21:23 мск

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Белый дом угрожает ужесточением мер против поставок российской нефти по морю

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в Институте Брукингса в Вашингтоне во вторник, 28 мая, заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить меры, ограничивающие морские перевозки российской нефти, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Когда Россия предприняла действия, чтобы обойти потолок цен на нефть, мы работали с партнерами, чтобы ужесточить его соблюдение. И мы можем предпринять дальнейшие действия, чтобы увеличить для России издержки, связанные с использованием теневого нефтеналивного флота».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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