США решат по кандидатуре нового генсека НАТО до саммита альянса в Вашингтоне

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге накануне неформальной встречи глав МИД стран-членов организации заявила, что Соединенные Штаты планируют договориться по кандидатуре преемника генсека альянса Йенса Столтенберга до саммита военного блока, запланированного на 9-11 июля в Вашингтоне, – сообщает в среду, 29 мая, агентство EFE.

В ходе своего выступления Смит сказала: «Наша цель заключается в том, чтобы подготовить все к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Союзники продолжают обсуждение кандидатов на пост генерального секретаря альянса. Это может быть уходящий из политики премьер-министр Нидерландов Марк Рютте или действующий президент Румынии Клаус Йоханнис».

«Как известно, Рютте пользуется сильной поддержкой, но не все союзники готовы одобрить его кандидатуру. Поэтому нас ожидают дискуссии по этому вопросу», – добавила постпред США при НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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